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WTA
09 января 2024, 16:16 |
727
2

Итальянская теннисистка проиграла матч со счета 6:0, 4:0

Элизабетта Коччаретто потеряла много шансов, чтобы успешно завершить встречу с Юлией Путинцевой

09 января 2024, 16:16 |
727
2
Итальянская теннисистка проиграла матч со счета 6:0, 4:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизабетта Коччаретто

Вторая ракетка Италии Элизабетта Коччаретто обидно проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана в первом круге хардового турнира WTA 250 в Хобарте (Австралия).

Итальянка взяла 10 первых геймов в матче, до счета 6:0, 3:0 (30-0) Путинцева выиграла всего 5 из 43 всех очков. При счете 5:3 во второй партии Коччаретто имела матчбол. В третьей партии Элизабетта подавала на матч при счете 5:4.

Хобарт. Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 0:6, 7:5, 7:6(4)

В следующем раунде турнира в Хобарте Путинцева встретится с Марией Бузковой из Чехии.

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Элизабетта Коччаретто Юлия Путинцева WTA Хобарт
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
не чисто тут все
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-1
ptolemeus
Уахахахах
Залишилось тільки перевірити чи були аномальні ставки на перемогу рашистки. Бо якщо були, то все це явно не соупадєніє.
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-2
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