Итальянская теннисистка проиграла матч со счета 6:0, 4:0
Элизабетта Коччаретто потеряла много шансов, чтобы успешно завершить встречу с Юлией Путинцевой
Вторая ракетка Италии Элизабетта Коччаретто обидно проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана в первом круге хардового турнира WTA 250 в Хобарте (Австралия).
Итальянка взяла 10 первых геймов в матче, до счета 6:0, 3:0 (30-0) Путинцева выиграла всего 5 из 43 всех очков. При счете 5:3 во второй партии Коччаретто имела матчбол. В третьей партии Элизабетта подавала на матч при счете 5:4.
Хобарт. Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 0:6, 7:5, 7:6(4)
В следующем раунде турнира в Хобарте Путинцева встретится с Марией Бузковой из Чехии.
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