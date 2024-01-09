Итальянская теннисистка проиграла матч со счета 6:0, 4:0

Вторая ракетка Италии Элизабетта Коччаретто обидно проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана в первом круге хардового турнира WTA 250 в Хобарте (Австралия).

Итальянка взяла 10 первых геймов в матче, до счета 6:0, 3:0 (30-0) Путинцева выиграла всего 5 из 43 всех очков. При счете 5:3 во второй партии Коччаретто имела матчбол. В третьей партии Элизабетта подавала на матч при счете 5:4.

Хобарт. Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 0:6, 7:5, 7:6(4)

В следующем раунде турнира в Хобарте Путинцева встретится с Марией Бузковой из Чехии.