КВАРЦЯНЫЙ – о Шершуне: «Профессионально следил за собой, не пил и не курил»

Бывший главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о футболисте Богдане Шершуне, который вчера умер в возрасте 42 лет:

«Отца Богдана я хорошо знаю, он у меня был помощником в хмельницком «Подолье». Богдан в то время учился в днепропетровском интернате, его тренером был Игорь Ветрогонов, который воспитал множество талантов в «Днепре».

Богдан часто приезжал к отцу и заходил к нам в клуб. Он был приятным и культурным парнем. Было видно, что он стремится чего-то достичь в футболе. Шершун профессионально следил за собой и не имел вредных привычек – он никогда не пил, не курил и не нарушал режим.

Несколько раз я его приглашал потренироваться с «Подольем», но он всегда отвечал: «Спасибо, но нет, Владимирович. У меня есть своя программа». Он имел в «Днепре» индивидуальный график тренировок на время отпуска и не хотел нарушать задачу тренера.

Второй раз мы пересеклись с Шершуном в Кривом Роге, когда я работал в «Кривбассе». Он пришел к нам уже серьезным футболистом. Мои нагрузки Богдан выдерживал без проблем, поэтому тренировки ему давались легко. Шершун-Лисицкий – была интересная пара защитников, они гармонично смотрелись.

«Кривбасс» играл то в пять, то в четыре, то в три защитника, и Шершун вписывался в любые схемы. У нас тогда была хорошая линия защиты: Лобжанидзе, Пашаев, Федорив, но Шершун всегда попадал в состав и выглядел приоритетной опцией в защите.

В третий раз мы увиделись в «Волыни». Мне нужен был опытный игрок в защиту, и мы пригласили Шершуна. Он сразу вписался в нашу команду и играл надежно. Мы с Богданом понимали друг друга с полуслова, конфликтов никогда не было.

Шершун отыграл за Волынь сезон, и мы разошлись по разным причинам. Точно уже не вспомню: либо он не захотел продлевать контракт, либо мы, либо я хотел омолодить команду. Но разошлись мы нормально, пожав друг другу руки».