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  4. Пропустит матчи с Челси и Арсеналом. Ливерпуль потерял ключевого игрока
Англия
09 января 2024, 16:02 |
350
0

Пропустит матчи с Челси и Арсеналом. Ливерпуль потерял ключевого игрока

Александер-Арнольд получил повреждение

09 января 2024, 16:02 |
350
0
Пропустит матчи с Челси и Арсеналом. Ливерпуль потерял ключевого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что ключевой защитник Трент Александер-Арнольд из-за повреждения колена выбыл ориентировочно на три недели.

Один из ведущих игроков лидера АПЛ пропустит около шести матчей, в том числе встречи с «Челси» и «Арсеналом» в конце января и начале февраля.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Английская Премьер-лига травма
Источник BBC
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