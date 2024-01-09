Англия09 января 2024, 16:02 |
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Пропустит матчи с Челси и Арсеналом. Ливерпуль потерял ключевого игрока
Александер-Арнольд получил повреждение
09 января 2024, 16:02 |
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что ключевой защитник Трент Александер-Арнольд из-за повреждения колена выбыл ориентировочно на три недели.
Один из ведущих игроков лидера АПЛ пропустит около шести матчей, в том числе встречи с «Челси» и «Арсеналом» в конце января и начале февраля.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
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