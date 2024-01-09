Пропустит матчи с Челси и Арсеналом. Ливерпуль потерял ключевого игрока

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что ключевой защитник Трент Александер-Арнольд из-за повреждения колена выбыл ориентировочно на три недели.

Один из ведущих игроков лидера АПЛ пропустит около шести матчей, в том числе встречи с «Челси» и «Арсеналом» в конце января и начале февраля.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.