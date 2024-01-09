Дарья Снигур – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open
10 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде отбора украинка сразится против Синьи Краус из Австрии (№200 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №17 после матча Мейот – Кольярини. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Энн Ли (№165 WTA) или Терезы Мартинцовой (№148 WTA).
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