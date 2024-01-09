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  4. Дарья Снигур – Синья Краус. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 января 2024, 15:55 |
208
1

Дарья Снигур – Синья Краус. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

09 января 2024, 15:55 |
208
1
Дарья Снигур – Синья Краус. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

10 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Синьи Краус из Австрии (№200 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №17 после матча Мейот – Кольярини. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Энн Ли (№165 WTA) или Терезы Мартинцовой (№148 WTA).

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смотреть онлайн Australian Open 2024 Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
Проблем неповинно бути, Краус чиста грунтовичка.
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