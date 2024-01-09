Юлия Стародубцева – Мартина Таборда. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Мартины Капурро Таборды из Аргентины (№151 WTA). Поединок состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала матча – 01:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Харриет Дарт (№114 WTA) или Нурии Бранкаччо (№204 WTA).

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