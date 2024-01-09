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  4. Юлия Стародубцева – Мартина Таборда. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
09 января 2024, 15:40 |
202
1

Юлия Стародубцева – Мартина Таборда. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

09 января 2024, 15:40 |
202
1
Юлия Стародубцева – Мартина Таборда. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

10 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Мартины Капурро Таборды из Аргентины (№151 WTA). Поединок состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала матча – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Харриет Дарт (№114 WTA) или Нурии Бранкаччо (№204 WTA).

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смотреть онлайн Australian Open 2024 Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
Аргентинка чиста грунтовичка, на харді практично не грає.
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