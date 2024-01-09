Олег МАТВЕЕВ: «Шахтер Пушича похож на Шахтер Де Дзерби»

Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев поделился своим мнением относительно нынешней команды Марино Пушича:

– Команде не хватает стабилизации, до конца не удалось определить рисунок игры. Второй круг УПЛ будет очень интересным, в этом году до последнего тура за чемпионство будут бороться 3-4 команды.

– Уже можно дать определение футболу Пушича в «Шахтере»?

– Контроль мяча, не спешить, доставить мяч на фланги, попытаться развить быструю атаку и в заключительной фазе выполнить подачу в центральную зону для завершения. «Шахтер» традиционно любит такой футбол

– С кем из его предшественников в «Шахтере» можно сравнить этот футбол?

– Похоже на футбол, в который хотел играть Де Дзерби.

– Если посмотреть на результаты «Шахтера», можно подумать, что команда становится довольно прагматичной. В чем дело?

– В каждом матче чемпионата они имеют стабильно по 3-4 очень приличных момента, в частности, Зубков и Сикан. Но, видимо, это недостаток мастерства в завершающей фазе. К тому же, нельзя сказать, что они забивают один гол и отходят на свою половину – наоборот, постоянно пытаются атаковать и в дальнейшем. Где-то не сыграны еще футболисты при этом тренере, нужно время.

– У кого из игроков «Шахтера» за этот период заметен наибольший прогресс?

– Зубков стал лидером команды, без него это уже другой «Шахтер», как и без Судакова. Для меня открылся тот же Крыськив. Сикан в ЛЧ забил много важных мячей. Несколько жаль, что совсем не получают времени, чтобы проявить себя Кащук и Топалов. Уверен, они были бы полезны для команды.

– Не показалось вам, что игроки «Шахтера» выходят по-разному настроенными на матчи чемпионата и Лиги чемпионов?

– 100%. Знаю по себе – настрой действительно может быть разным. Но футбол состоит из мелочей, выкладываться нужно одинаково во всех турнирах, иначе могут быть проблемы в турнирной таблице.

– Какой вы видите топ-4 УПЛ по итогам сезона?

– «Шахтер», «Динамо», также в четверке будут «Кривбасс» и «Днепр-1».