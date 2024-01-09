Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс подписал Твердохлеба, ищем разных игроков»
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 15:31 |
564
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс подписал Твердохлеба, ищем разных игроков»

Тренер подтвердил трансфер хавбека

09 января 2024, 15:31 |
564
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс подписал Твердохлеба, ищем разных игроков»
ФК Минай. Егор Твердохлеб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил, что клуб подписал хавбека «Миная» Егора Твердохлеба, однако менеджмент продолжает поиск новичков.

– Сейчас январь – период трансферов. Ранее была информация, что Егор Твердохлеб из Миная уже в Кривбассе. Можете это подтвердить?

Да, подтверждаю. Команда уже собралась, будет медобследование и начинаем работать. Ребята уже делали беговую работу. Все как нужно. Неделю будем здесь работать, а если дадут разрешение, то выедем на сбор.

– За какие футбольные качества взяли Егора?

Молодой украинский футболист, который может сыграть на разных позициях. Для тренера – это плюс. Вижу его и крайним вингером, и в центре поля, и даже форвардом. Будем искать то место, которое позволит ему раскрыться еще лучше.

– Акцент на украинцах или легионеров рассматриваете?

— Да мы на разных футболистов смотрим. Но знаете, какое время, в Украине война, поэтому не каждый иностранец хочет сюда ехать. Даже некоторые украинцы могут не захотеть к нам перейти, потому что мы базируемся у себя, в Кривом Роге. Это не так далеко от линии фронта, потому некоторые боятся.

По теме:
Олег МАТВЕЕВ: «Шахтер Пушича похож на Шахтер Де Дзерби»
Аякс включился в борьбу за экс-капитана Ливерпуля
Рома нацелилась на защитника Атлетико. В конкурентах – Фулхэм
Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Минай Егор Твердохлеб Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник NV.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо интересуется украинским защитником, которого сватают в ОАЭ
Футбол | 09 января 2024, 13:07 3
Источник: Динамо интересуется украинским защитником, которого сватают в ОАЭ
Источник: Динамо интересуется украинским защитником, которого сватают в ОАЭ

Киевляне хотят подписать Тараса Качарабу из «Славии» Прага

ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Бокс | 08 января 2024, 18:50 6
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри

Украинец активно готовится к бою

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
Футбол | 08.01.2024, 18:21
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
Кепе или Лунину? Стало известно, какому киперу больше доверяет Анчелотти
Футбол | 09.01.2024, 09:45
Кепе или Лунину? Стало известно, какому киперу больше доверяет Анчелотти
Кепе или Лунину? Стало известно, какому киперу больше доверяет Анчелотти
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Теннис | 08.01.2024, 21:25
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ласицкене обвинила Минспорта россии в том, что не поедет на Олимпиаду-2024
Ласицкене обвинила Минспорта россии в том, что не поедет на Олимпиаду-2024
08.01.2024, 12:19 11
Другие виды
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
07.01.2024, 17:48 53
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 3
Футбол
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
07.01.2024, 16:46 17
Биатлон
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
08.01.2024, 23:31
Бокс
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
08.01.2024, 14:49 9
Футбол
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
08.01.2024, 07:14
Бокс
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
08.01.2024, 15:14 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем