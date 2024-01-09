ITF09 января 2024, 14:44 |
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Олейникова стартовала с волевой победы на турнире в Великобритании
Александра обыграла соперницу из Франции
09 января 2024, 14:44 |
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№392 WTA) победно начала выступления на турнире ITF W35 в Лафборо (Великобритания).
В матче первого раунда украинка переиграла Амандин Монно из Франции (№504 WTA).
Лафборо. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Амандин Монно (Франция) – 3:6, 6:3, 6:3
В следующем раунде Олейникова сразится против Хины Иноуэ из США (№469 WTA) или Валентины Ризер из Швейцарии (№294 WTA).
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Комментарии 1
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Букмекири чомусь ставили на француженку. Гра була рівною, згідно рейтинга.
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