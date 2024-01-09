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  4. Олейникова стартовала с волевой победы на турнире в Великобритании
ITF
09 января 2024, 14:44 |
211
1

Олейникова стартовала с волевой победы на турнире в Великобритании

Александра обыграла соперницу из Франции

09 января 2024, 14:44 |
211
1
Олейникова стартовала с волевой победы на турнире в Великобритании
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№392 WTA) победно начала выступления на турнире ITF W35 в Лафборо (Великобритания).

В матче первого раунда украинка переиграла Амандин Монно из Франции (№504 WTA).

Лафборо. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Амандин Монно (Франция) – 3:6, 6:3, 6:3

В следующем раунде Олейникова сразится против Хины Иноуэ из США (№469 WTA) или Валентины Ризер из Швейцарии (№294 WTA).

По теме:
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Александра Олейникова
Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
Букмекири чомусь ставили на француженку. Гра була рівною, згідно рейтинга.
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