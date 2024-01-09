Олейникова стартовала с волевой победы на турнире в Великобритании

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№392 WTA) победно начала выступления на турнире ITF W35 в Лафборо (Великобритания).

В матче первого раунда украинка переиграла Амандин Монно из Франции (№504 WTA).

Лафборо. Первый круг

Александра Олейникова (Украина) – Амандин Монно (Франция) – 3:6, 6:3, 6:3

В следующем раунде Олейникова сразится против Хины Иноуэ из США (№469 WTA) или Валентины Ризер из Швейцарии (№294 WTA).