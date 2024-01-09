Катарина Завацкая – Армони Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open
10 января украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде отбора украинка сразится против Армони Тан из Франции (№233 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Пеллегрино – Пирош. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Нурии Паррисас-Диас (№107 WTA) или Мэддисон Инглис (№283 WTA).
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