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Australian Open
09 января 2024, 14:35 | Обновлено 09 января 2024, 15:44
171
0

Катарина Завацкая – Армони Тан. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

09 января 2024, 14:35 | Обновлено 09 января 2024, 15:44
171
0
Катарина Завацкая – Армони Тан. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

10 января украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Армони Тан из Франции (№233 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Пеллегрино – Пирош. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Нурии Паррисас-Диас (№107 WTA) или Мэддисон Инглис (№283 WTA).

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Армони Тан Катарина Завацкая смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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