Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома нацелилась на защитника Атлетико. В конкурентах – Фулхэм
Италия
09 января 2024, 14:59 | Обновлено 09 января 2024, 15:00
293
0

Рома нацелилась на защитника Атлетико. В конкурентах – Фулхэм

Чаглар Сеюнджу не может закрепиться в составе «Матрасников»

09 января 2024, 14:59 | Обновлено 09 января 2024, 15:00
293
0
Рома нацелилась на защитника Атлетико. В конкурентах – Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Чаглар Сёюнджу

«Рома» планирует во время январского трансферного окна усилить защитную линию команды. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, римский клуб хочет арендовать у «Атлетико» Мадрид Чаглара Сеюнджу. «Рома» уже сделала официальное предложение.

Однако подписать Сеюнджу «Роме» будет непросто. В конкурентах – «Фулхэм», который готов отдать сразу 20 миллионов евро за полноценный трансфер.

Напомним, летом прошлого года Сеюнджу перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. Однако в Мадриде 27-летнему турку не удалось закрепиться в основе, и на данный момент он принял участие всего в 9 матчах во всех турнирах в составе «Матрасников».

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс подписал Твердохлеба, ищем разных игроков»
Аякс включился в борьбу за экс-капитана Ливерпуля
Журналист: Реал готов расстаться с Винисиусом, если подпишет Мбаппе
Рома Рим Чаглар Сеюнджю Атлетико Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Фулхэм Джанлука Ди Марцио аренда игрока
Источник Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Бокс | 08 января 2024, 23:31 0
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде

Поединок пройдет 17 февраля на Kingdom Arena в Саудовской Аравии

КОСТЮК: «Я больше не чувствую давления. Не хочу стать чудом с одним ударом»
Теннис | 09 января 2024, 11:29 6
КОСТЮК: «Я больше не чувствую давления. Не хочу стать чудом с одним ударом»
КОСТЮК: «Я больше не чувствую давления. Не хочу стать чудом с одним ударом»

Марта вспомнила свой триумф на юниорском Australian Open 2017

Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов
Футбол | 09.01.2024, 13:35
Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов
Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Теннис | 08.01.2024, 21:25
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Футбол | 08.01.2024, 17:27
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 3
Футбол
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
08.01.2024, 15:14 17
Футбол
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
08.01.2024, 13:23 5
Биатлон
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
08.01.2024, 08:48 1
Теннис
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
08.01.2024, 14:20 8
Бокс
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
08.01.2024, 18:50 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем