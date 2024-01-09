Рома нацелилась на защитника Атлетико. В конкурентах – Фулхэм

«Рома» планирует во время январского трансферного окна усилить защитную линию команды. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, римский клуб хочет арендовать у «Атлетико» Мадрид Чаглара Сеюнджу. «Рома» уже сделала официальное предложение.

Однако подписать Сеюнджу «Роме» будет непросто. В конкурентах – «Фулхэм», который готов отдать сразу 20 миллионов евро за полноценный трансфер.

Напомним, летом прошлого года Сеюнджу перешел в «Атлетико» на правах свободного агента. Однако в Мадриде 27-летнему турку не удалось закрепиться в основе, и на данный момент он принял участие всего в 9 матчах во всех турнирах в составе «Матрасников».