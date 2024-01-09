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  4. Из-за одного клуба. Полуфиналы Кубка лиги Англии пройдут без VAR
Англия
09 января 2024, 14:29 |
314
0

Из-за одного клуба. Полуфиналы Кубка лиги Англии пройдут без VAR

На стадионе Мидлсбро нет VAR

09 января 2024, 14:29 |
314
0
Из-за одного клуба. Полуфиналы Кубка лиги Англии пройдут без VAR
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная лига Англии объявила о том, что в полуфиналах Кубка английской лиги не будет использоваться технология VAR.

В 1/2 финала вышла команда Чемпионшипа Мидлсбро, на стадионе которой нет VAR. Для соблюдения честности и постоянства было решено, что ни в одном полуфинале не будет использоваться система VAR.

Мидлсбро сыграет с Челси, а в другом полуфинале сразятся Фулхэм и Ливерпуль. Полуфинальная стадия состоит из двух матчей.

В финале на Уэмбли VAR будет.

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Мидлсбро Челси Кубок английской лиги по футболу VAR
Источник BBC
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