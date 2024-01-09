Из-за одного клуба. Полуфиналы Кубка лиги Англии пройдут без VAR

Футбольная лига Англии объявила о том, что в полуфиналах Кубка английской лиги не будет использоваться технология VAR.

В 1/2 финала вышла команда Чемпионшипа Мидлсбро, на стадионе которой нет VAR. Для соблюдения честности и постоянства было решено, что ни в одном полуфинале не будет использоваться система VAR.

Мидлсбро сыграет с Челси, а в другом полуфинале сразятся Фулхэм и Ливерпуль. Полуфинальная стадия состоит из двух матчей.

В финале на Уэмбли VAR будет.