Англия09 января 2024, 14:29 |
314
0
Из-за одного клуба. Полуфиналы Кубка лиги Англии пройдут без VAR
На стадионе Мидлсбро нет VAR
09 января 2024, 14:29 |
314
0
Футбольная лига Англии объявила о том, что в полуфиналах Кубка английской лиги не будет использоваться технология VAR.
В 1/2 финала вышла команда Чемпионшипа Мидлсбро, на стадионе которой нет VAR. Для соблюдения честности и постоянства было решено, что ни в одном полуфинале не будет использоваться система VAR.
Мидлсбро сыграет с Челси, а в другом полуфинале сразятся Фулхэм и Ливерпуль. Полуфинальная стадия состоит из двух матчей.
В финале на Уэмбли VAR будет.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 января 2024, 13:38 0
Бакари Санья высказался об украинском защитнике
Теннис | 08 января 2024, 21:25 5
Элина дошла до финала на соревнованиях WTA 250 в Окленде, где уступила Коко Гофф
Футбол | 08.01.2024, 15:14
Футбол | 08.01.2024, 14:49
Теннис | 09.01.2024, 08:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.01.2024, 23:31
07.01.2024, 09:50
08.01.2024, 12:19 11
08.01.2024, 18:50 6
07.01.2024, 12:34 2
07.01.2024, 11:22 21
08.01.2024, 21:59 3
07.01.2024, 17:48 53