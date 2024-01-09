Юрий ВЕРНИДУБ: «Шершун боролся, была болезнь. В таком молодом возрасте...»

В понедельник стало известно о смерти экс-игрока сборной Украины Богдана Шершуна. В этот же день умер легендарный в прошлом игрок Франц Беккенбауэр.

Тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказал свое мнение об этих людях.

«Очень обидно… Земля пухом этим людям. Это ждет всех, но еще хуже, что в таком молодом возрасте Шершун умер. Долгая болезнь, боролся, это неприятно. Мои соболезнования родным и близким».

«Это же могу сказать о Беккенбауэре. Это великий человек с большой буквы, достигший невероятных высот. Как футболистом, так и тренером. Уходят от нас самые лучшие почему-то…», – сказал Вернидуб.