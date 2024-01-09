Виталий Сачко – Денис Евсеев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 января украинский теннисист Виталий Сачко (№169 ATP) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинец сразится против Дениса Евсеева из Казахстана (№184 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на корте №11 после матча Жукаев – Кикер. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель поединка сыграет против Александара Ковачевича (№103 ATP) или Готье Онклена (№220 ATP).

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