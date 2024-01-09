Интер может подписать Симеоне-младшего

Миланский «Интер» недоволен уровнем резервных форвардов команды – Алексиса Санчеса и Марко Арнаутовича. Миланский клуб ищет бюджетные варианты усиления линии атаки во время январского трансферного окна.

Поскольку Санчес может покинуть клуб в ближайшее время, «Интер» нацелился на Джованни Симеоне. Тот, в свою очередь, изъявил желание покинуть «Наполи».

На счету Джованни Симеоне 2 гола в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Отец Симеоне Диего выступал за «Интер» в 1997 – 1999 годах.