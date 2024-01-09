Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер может подписать Симеоне-младшего
Италия
09 января 2024, 14:04 |
291
0

Интер может подписать Симеоне-младшего

Джованни Симеоне может покинуть «Наполи»

09 января 2024, 14:04 |
291
0
Интер может подписать Симеоне-младшего
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Миланский «Интер» недоволен уровнем резервных форвардов команды – Алексиса Санчеса и Марко Арнаутовича. Миланский клуб ищет бюджетные варианты усиления линии атаки во время январского трансферного окна.

Поскольку Санчес может покинуть клуб в ближайшее время, «Интер» нацелился на Джованни Симеоне. Тот, в свою очередь, изъявил желание покинуть «Наполи».

На счету Джованни Симеоне 2 гола в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Отец Симеоне Диего выступал за «Интер» в 1997 – 1999 годах.

По теме:
Журналист: Реал готов расстаться с Винисиусом, если подпишет Мбаппе
Источник: партнер Мудрика переподписал контракт с Челси, но уйдет в аренду
Источник: Динамо интересуется украинским защитником, которого сватают в ОАЭ
Джованни Симеоне Интер Милан Наполи Алексис Санчес трансферы трансферы Серии A
Источник RAI Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Футбол | 08 января 2024, 17:27 19
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Карим Бензема хотят вернуться в Европу

ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Футбол | 08 января 2024, 15:14 17
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом

У Олега Гусева родился сын

С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 08.01.2024, 20:10
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шершун боролся, была болезнь. В таком молодом возрасте...»
Футбол | 09.01.2024, 14:13
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шершун боролся, была болезнь. В таком молодом возрасте...»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шершун боролся, была болезнь. В таком молодом возрасте...»
Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open
Теннис | 09.01.2024, 08:06
Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open
Марченко проиграл в первом раунде квалификации Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
08.01.2024, 21:59 3
Футбол
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Салах в спарринге Египта не забил пенальти. У узбеков отличился экс-руховец
Салах в спарринге Египта не забил пенальти. У узбеков отличился экс-руховец
08.01.2024, 03:25
Футбол
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
07.01.2024, 09:25 1
Теннис
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
08.01.2024, 23:31
Бокс
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
07.01.2024, 11:22 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем