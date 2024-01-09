Италия09 января 2024, 14:04 |
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Интер может подписать Симеоне-младшего
Джованни Симеоне может покинуть «Наполи»
09 января 2024, 14:04 |
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Миланский «Интер» недоволен уровнем резервных форвардов команды – Алексиса Санчеса и Марко Арнаутовича. Миланский клуб ищет бюджетные варианты усиления линии атаки во время январского трансферного окна.
Поскольку Санчес может покинуть клуб в ближайшее время, «Интер» нацелился на Джованни Симеоне. Тот, в свою очередь, изъявил желание покинуть «Наполи».
На счету Джованни Симеоне 2 гола в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Отец Симеоне Диего выступал за «Интер» в 1997 – 1999 годах.
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