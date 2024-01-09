Даяна Ястремская – Леа Бошкович. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора первая сеяная украинка сразится против Леа Бошкович из Хорватии (№222 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на Kia Arena после матча Секулич – Рока. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Валентини Грамматикопулу (№221 WTA) или Эльвины Калиевой (№199 WTA).

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