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Australian Open
09 января 2024, 13:59 | Обновлено 09 января 2024, 15:22
231
0

Даяна Ястремская – Леа Бошкович. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

09 января 2024, 13:59 | Обновлено 09 января 2024, 15:22
231
0
Даяна Ястремская – Леа Бошкович. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора первая сеяная украинка сразится против Леа Бошкович из Хорватии (№222 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на Kia Arena после матча Секулич – Рока. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Валентини Грамматикопулу (№221 WTA) или Эльвины Калиевой (№199 WTA).

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смотреть онлайн Australian Open 2024 Даяна Ястремская Леа Бошкович
Источник Sport.ua
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