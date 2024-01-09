Олег ДУЛУБ: «Не нашли с кем сыграть спарринг 16 января»
Тренер «ЛНЗ» – о подготовке к весенней части сезона
Вчера «ЛНЗ» вышел из зимнего отпуска, и главный тренер команды Олег Дулуб рассказал о подготовке к весенней части сезона:
– Какой план у команды в Черкассах будет?
– Мы будем тренироваться здесь 6-8 дней и потом поедем в Турцию. Искали мы спарринг, но не нашли с кем играть. Очень хотели 16 января сыграть с кем-нибудь товарищескую игру и потом уехать в Турцию, но…
– Вокруг чего будет построена работа в Черкассах? Над чем будете работать?
– Втягивающий период. Втянуться и подрихтовать, скажем так, мышцы. Основная работа – в Турции.
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