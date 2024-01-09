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  4. Олег ДУЛУБ: «Не нашли с кем сыграть спарринг 16 января»
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 13:51 | Обновлено 09 января 2024, 14:05
188
0

Олег ДУЛУБ: «Не нашли с кем сыграть спарринг 16 января»

Тренер «ЛНЗ» – о подготовке к весенней части сезона

09 января 2024, 13:51 | Обновлено 09 января 2024, 14:05
188
0
Олег ДУЛУБ: «Не нашли с кем сыграть спарринг 16 января»
YouTube. Олег Дулуб

Вчера «ЛНЗ» вышел из зимнего отпуска, и главный тренер команды Олег Дулуб рассказал о подготовке к весенней части сезона:

– Какой план у команды в Черкассах будет?
– Мы будем тренироваться здесь 6-8 дней и потом поедем в Турцию. Искали мы спарринг, но не нашли с кем играть. Очень хотели 16 января сыграть с кем-нибудь товарищескую игру и потом уехать в Турцию, но…

– Вокруг чего будет построена работа в Черкассах? Над чем будете работать?
– Втягивающий период. Втянуться и подрихтовать, скажем так, мышцы. Основная работа – в Турции.

По теме:
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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК ЛНЗ
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