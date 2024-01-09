Журналист: Реал готов расстаться с Винисиусом, если подпишет Мбаппе

Мадридский «Реал» готов будет рассмотреть возможность продажи Винисиуса Жуниора в том случае, если летом на «Сантьяго Бернабеу» переедет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

По информации журналиста Эдуардо Инды, озвученной в эфире программы El Chiringuito de Jugones, на такой шаг «сливочные» вынуждены будут пойти по финансовым причинам. Приглашение Мбаппе потребует больших денег, несмотря на то, что француз перейдет в «Реал» в качестве свободного агента, а продажа Винисиуса, являющегося одним из самых ценных активов мадридцев, поможет поправить данное положение.

Отметим, что Винисиус в начале года провел первый матч за «Реал» после травмы мышцы бедра, полученной в середине ноября в расположении сборной Бразилии. Футболист провел 60 минут в победном домашнем матче Ла Лиги против «Мальорки» (1:0).