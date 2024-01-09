Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Реал готов расстаться с Винисиусом, если подпишет Мбаппе
Испания
09 января 2024, 14:09 | Обновлено 09 января 2024, 14:19
576
0

Журналист: Реал готов расстаться с Винисиусом, если подпишет Мбаппе

Бразилец является одним из самых ценных активов мадридского клуба

09 января 2024, 14:09 | Обновлено 09 января 2024, 14:19
576
0
Журналист: Реал готов расстаться с Винисиусом, если подпишет Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» готов будет рассмотреть возможность продажи Винисиуса Жуниора в том случае, если летом на «Сантьяго Бернабеу» переедет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

По информации журналиста Эдуардо Инды, озвученной в эфире программы El Chiringuito de Jugones, на такой шаг «сливочные» вынуждены будут пойти по финансовым причинам. Приглашение Мбаппе потребует больших денег, несмотря на то, что француз перейдет в «Реал» в качестве свободного агента, а продажа Винисиуса, являющегося одним из самых ценных активов мадридцев, поможет поправить данное положение.

Отметим, что Винисиус в начале года провел первый матч за «Реал» после травмы мышцы бедра, полученной в середине ноября в расположении сборной Бразилии. Футболист провел 60 минут в победном домашнем матче Ла Лиги против «Мальорки» (1:0).

По теме:
Интер может подписать Симеоне-младшего
Источник: партнер Мудрика переподписал контракт с Челси, но уйдет в аренду
«Начал слышать голоса в голове». Экс-игрок ПСЖ попал в психлечебницу
Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги травма бедра
Источник YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов
Футбол | 09 января 2024, 13:35 0
Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов
Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов

Валерий Василенко – о безоговорочно лучшем немце, когда-либо игравшем в футбол

Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Футбол | 08 января 2024, 17:27 19
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Карим Бензема хотят вернуться в Европу

В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
Футбол | 08.01.2024, 21:59
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Футбол | 09.01.2024, 11:09
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Бокс | 08.01.2024, 18:50
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
07.01.2024, 14:29 1
Теннис
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
07.01.2024, 11:22 21
Футбол
Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира в финале United Cup
Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира в финале United Cup
07.01.2024, 09:50
Теннис
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
08.01.2024, 14:49 9
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
08.01.2024, 21:25 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем