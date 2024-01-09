Все для победы Месси. ПСЖ подозревают в подкупе организаторов Золотого мяча

Руководство «ПСЖ» подозревают в подкупе организаторов Золотого мяча». Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Речь идет о Золотом мяче 2021 года, который Месси завоевал в борьбе с Робертом Левандовски. Аргентинский форвард стал первым в истории «ПСЖ» обладателем Золотого мяча.

По информации Le Monde, директор «ПСЖ» по связям с общественностью Жан-Марсьяль Рибес перед голосованием на Золотой мяч-2021 дарил бывшему главному редактору France Football Паскалю Ферре различные подарки.

Дело уже расследует французская полиция. В декабре 2023 года Рибес был арестован.