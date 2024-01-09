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  4. Все для победы Месси. ПСЖ подозревают в подкупе организаторов Золотого мяча
Франция
09 января 2024, 12:59 |
507
0

Все для победы Месси. ПСЖ подозревают в подкупе организаторов Золотого мяча

Речь идет о награде 2021 года

09 января 2024, 12:59 |
507
0
Все для победы Месси. ПСЖ подозревают в подкупе организаторов Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Руководство «ПСЖ» подозревают в подкупе организаторов Золотого мяча». Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Речь идет о Золотом мяче 2021 года, который Месси завоевал в борьбе с Робертом Левандовски. Аргентинский форвард стал первым в истории «ПСЖ» обладателем Золотого мяча.

По информации Le Monde, директор «ПСЖ» по связям с общественностью Жан-Марсьяль Рибес перед голосованием на Золотой мяч-2021 дарил бывшему главному редактору France Football Паскалю Ферре различные подарки.

Дело уже расследует французская полиция. В декабре 2023 года Рибес был арестован.

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Источник: Реал больше не будет бороться за Мбаппе
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Лионель Месси ПСЖ Золотой мяч France Football коррупция расследование полиция
Источник Le Monde
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