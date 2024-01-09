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  4. Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 января 2024, 12:45 |
494
0

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Аделаиде

09 января 2024, 12:45 |
494
0
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 января украинская теннисистка Марта Костюк (№41 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге украина сразится против Тейлор Таунсенд из США (№80 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Зигемунд – Богдан. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Каролин Гарсии (№20 WTA) или Алены Остапенко (№12 WTA).

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Марта Костюк смотреть онлайн WTA Аделаида Тейлор Таунсенд
Источник Sport.ua
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