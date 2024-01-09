Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Аделаиде
10 января украинская теннисистка Марта Костюк (№41 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге украина сразится против Тейлор Таунсенд из США (№80 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Зигемунд – Богдан. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 06:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Каролин Гарсии (№20 WTA) или Алены Остапенко (№12 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер «Челси» был признан лучшим игроком четвертьфиналов Кубка лиги
У Олега Гусева родился сын