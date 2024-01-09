Чемпион мира и Европы предлагает присвоить Кубку Германии имя Беккенбауэра
Берти Фогтс хочет, чтобы память о Кайзере Франце была увековечена
Чемпион мира и Европы как футболист, а также чемпион континента в качестве тренера немец Берти Фогтс выступил с предложением увековечить имя Франца Беккенбауэра, который умер накануне в возрасте 78 лет.
В частности, Фогтс предлагает присвоить Кубку Германии имя легендарного Кайзера Франца.
«Важно, чтобы его имя не было забыто следующими поколениями футболистов. Возможно, DFB стоит подумать о том, чтобы назвать Кубок DFB, например, в честь Франца Беккенбауэра», — цитирует Фогтса Rheinische Post.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Январское трансферное окно – последний шанс для клубов успеть «сыграть» по старым правилам
Поединок состоится 9 января в 22:00 по Киеву