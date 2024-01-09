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  4. Чемпион мира и Европы предлагает присвоить Кубку Германии имя Беккенбауэра
Германия
09 января 2024, 12:28 |
176
0

Чемпион мира и Европы предлагает присвоить Кубку Германии имя Беккенбауэра

Берти Фогтс хочет, чтобы память о Кайзере Франце была увековечена

09 января 2024, 12:28 |
176
0
Чемпион мира и Европы предлагает присвоить Кубку Германии имя Беккенбауэра
Getty Images/Global Images Ukraine. Франц Беккенбауэр

Чемпион мира и Европы как футболист, а также чемпион континента в качестве тренера немец Берти Фогтс выступил с предложением увековечить имя Франца Беккенбауэра, который умер накануне в возрасте 78 лет.

В частности, Фогтс предлагает присвоить Кубку Германии имя легендарного Кайзера Франца.

«Важно, чтобы его имя не было забыто следующими поколениями футболистов. Возможно, DFB стоит подумать о том, чтобы назвать Кубок DFB, например, в честь Франца Беккенбауэра», — цитирует Фогтса Rheinische Post.

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Франц Беккенбауэр Кубок Германии по футболу Берти Фогтс
Источник Sport.ua
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