Александра Олейникова – Амандин Монно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 января украинская теннисистка Александра Олейникова (№392 WTA) начнет выступления на турнире ITF 35 в Лафборо (Великобритания).

В матче первого раунда украинка сыграет против Амандин Монно из Франции (№504 WTA). Время начала поединка – 12:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хины Иноуэ или Валентины Ризер.

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