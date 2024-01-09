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  4. Александра Олейникова – Амандин Монно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
09 января 2024, 12:15 | Обновлено 09 января 2024, 12:24
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0

Александра Олейникова – Амандин Монно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Лафборо

09 января 2024, 12:15 | Обновлено 09 января 2024, 12:24
50
0
Александра Олейникова – Амандин Монно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Александра Олейникова

9 января украинская теннисистка Александра Олейникова (№392 WTA) начнет выступления на турнире ITF 35 в Лафборо (Великобритания).

В матче первого раунда украинка сыграет против Амандин Монно из Франции (№504 WTA). Время начала поединка – 12:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хины Иноуэ или Валентины Ризер.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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