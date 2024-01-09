Другие новости09 января 2024, 11:57 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января
Важные события во всех видах спорта
09 января 2024, 11:57 |
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Во вторник, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:45 Спортинг – Тондела
22:00 Мидлсбро – Челси
22:00 Фиорентина – Болонья
22:45 Эшторил – Порту
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