ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января

Во вторник, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:45 Спортинг – Тондела

1.14 – 8.30 – 20.00

22:00 Мидлсбро – Челси

5.70 – 4.55 – 1.55

22:00 Фиорентина – Болонья

2.22 – 3.16 – 3.64

22:45 Эшторил – Порту

5.75 – 4.33 – 1.55