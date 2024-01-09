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09 января 2024, 11:57 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января

Важные события во всех видах спорта

09 января 2024, 11:57 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:45 Спортинг – Тондела

Favbet 1.14 – 8.30 – 20.00

22:00 Мидлсбро – Челси

Favbet 5.70 – 4.55 – 1.55

22:00 Фиорентина – Болонья

Favbet 2.22 – 3.16 – 3.64

22:45 Эшторил – Порту

Favbet 5.75 – 4.33 – 1.55

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Источник Sport.ua
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