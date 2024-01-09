«Хватит бездельничать»: Рой Кин разнес игру Хойлунда за Манчестер Юнайтед

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался недоволен игрой команды в кубковом поединке против «Уигана» (2:0), а также разнес игру форварда «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда, который вновь покинул поле без забитого мяча.

«Я был бы в ярости из-за него. Мы хотели, чтобы «Юнайтед» показал свою игру. Сегодня они перенесли свою привычку из Премьер-лиги: упускали моменты, не были эффективными.

Мы можем весь день говорить, что Хойлунду не везет, но он упускает моменты. Шансы были отличные, положи мяч в сетку, хватить бездельничать!» – отметил бывший капитан «МЮ» в эфире ITV.