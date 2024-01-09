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  4. «Хватит бездельничать»: Рой Кин разнес игру Хойлунда за Манчестер Юнайтед
Англия
09 января 2024, 10:53 |
420
0

«Хватит бездельничать»: Рой Кин разнес игру Хойлунда за Манчестер Юнайтед

Форвард не смог забить «Уигану» в Кубке Англии

09 января 2024, 10:53 |
420
0
«Хватит бездельничать»: Рой Кин разнес игру Хойлунда за Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин остался недоволен игрой команды в кубковом поединке против «Уигана» (2:0), а также разнес игру форварда «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда, который вновь покинул поле без забитого мяча.

«Я был бы в ярости из-за него. Мы хотели, чтобы «Юнайтед» показал свою игру. Сегодня они перенесли свою привычку из Премьер-лиги: упускали моменты, не были эффективными.

Мы можем весь день говорить, что Хойлунду не везет, но он упускает моменты. Шансы были отличные, положи мяч в сетку, хватить бездельничать!» – отметил бывший капитан «МЮ» в эфире ITV.

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Манчестер Юнайтед Рой Кин Расмус Хойлунд Уиган Кубок Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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