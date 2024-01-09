Выпадет из топ-100. Гаске не защитил титул в Окленде
Француз впервые с 2005 года падет столь низко в мировом рейтинге
Французский теннисист Ришар Гаске (№76 АТР) на турнире ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия) потерпел поражение в первом круге.
37-летний уроженец Безье уступил в двух сетах соотечественнику Артуру Фису, который имеет шестой номер посева.
АТР 250 Окленд. Первый круг
Артур Фис (Франция, 6) – Ришар Гаске (Франция, WC) – 6:3, 6:4
Гаске является прошлогодним победителем турнира в Окленде. Сейчас Ришар занимает 76-е место в мировом рейтинге. Однако на будущей неделе он выпадет из топ-100. Это случится впервые с апреля 2005 года.
Напомним, в 2007 году Ришар Гаске поднялся на наивысшую в карьере седьмую строчку в рейтинге АТР.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кроме выступления на корте, украинская теннисистка успела увидеть немного новой для себя страны
Боксер уверен в своей победе