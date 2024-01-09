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ATP
09 января 2024, 10:39 | Обновлено 09 января 2024, 10:53
39
0

Выпадет из топ-100. Гаске не защитил титул в Окленде

Француз впервые с 2005 года падет столь низко в мировом рейтинге

09 января 2024, 10:39 | Обновлено 09 января 2024, 10:53
39
0
Выпадет из топ-100. Гаске не защитил титул в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске

Французский теннисист Ришар Гаске (№76 АТР) на турнире ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия) потерпел поражение в первом круге.

37-летний уроженец Безье уступил в двух сетах соотечественнику Артуру Фису, который имеет шестой номер посева.

АТР 250 Окленд. Первый круг

Артур Фис (Франция, 6) – Ришар Гаске (Франция, WC) – 6:3, 6:4

Гаске является прошлогодним победителем турнира в Окленде. Сейчас Ришар занимает 76-е место в мировом рейтинге. Однако на будущей неделе он выпадет из топ-100. Это случится впервые с апреля 2005 года.

Напомним, в 2007 году Ришар Гаске поднялся на наивысшую в карьере седьмую строчку в рейтинге АТР.

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Ришар Гаске ATP Окленд Артур Фис
Источник Sport.ua
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