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Испания
09 января 2024, 10:33 | Обновлено 09 января 2024, 10:36
1133
1

Источник: Реал больше не будет бороться за Мбаппе

В Мадриде не смогут предложить форварду такую же зарплату, какая у него в ПСЖ

09 января 2024, 10:33 | Обновлено 09 января 2024, 10:36
1133
1
Источник: Реал больше не будет бороться за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

История с возможным переходом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» уже длительное время не сходит с уст футбольных болельщиков.

Вот только, по информации издания COPE, испанский клуб поменял тактику. «Реал» не устанавливал Мбаппе никаких дедлайнов для подписания контракта и в последнее время даже не пытался заключить с ним какое-либо соглашение, поскольку не намерен участвовать в аукционах и сражаться за подписание Килиана с другими командами.

Более того, руководство «сливочных» считает, что если у форварда есть желание переехать в Мадрид, то он сам должен заявить об этом и предложить свои услуги. Также в случае перехода в «Реал» Мбаппе получит меньшую зарплату, чем у него сейчас в ПСЖ, поскольку «сливочные» не готовы платить ему такие деньги.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Cope
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pol-55
Хто кого,в 2му раунді *Ніндзю* поставили в кут.
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