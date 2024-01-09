Источник: Реал больше не будет бороться за Мбаппе

История с возможным переходом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» уже длительное время не сходит с уст футбольных болельщиков.

Вот только, по информации издания COPE, испанский клуб поменял тактику. «Реал» не устанавливал Мбаппе никаких дедлайнов для подписания контракта и в последнее время даже не пытался заключить с ним какое-либо соглашение, поскольку не намерен участвовать в аукционах и сражаться за подписание Килиана с другими командами.

Более того, руководство «сливочных» считает, что если у форварда есть желание переехать в Мадрид, то он сам должен заявить об этом и предложить свои услуги. Также в случае перехода в «Реал» Мбаппе получит меньшую зарплату, чем у него сейчас в ПСЖ, поскольку «сливочные» не готовы платить ему такие деньги.