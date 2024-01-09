Клуб MLS перенес матч с Интер Майами на другой стадион: при чем тут Месси

Клуб высшего дивизиона MLS «Спортинг Канзас-Сити» вынужден был перенести матч регулярного чемпионата против «Интер Майами» на более вместительную арену.

По словам президента «Спортинг Канзас-Сити» Джейка Рида, такое решение вызвано беспрецедентным интересом к предстоящему поединку со стороны болельщиков, которые хотят увидеть в составе гостей чемпиона мира Лионеля Месси. В итоге поединок пройдет не на домашней арене клуба Children’s Mercy Park, вмещающей чуть более 18 тысяч зрителей, а на гораздо более масштабном «Арроухед Стэдиум», где выступает команда НФЛ «Канзас-Сити Чифс», способной принять на своих трибунах более 76 тысяч людей.

«Возможность провести этот матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в MLS на Среднем Западе, на «Арроухед Стэдиум», особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и чемпионата мира по футболу в 2026 году», — сказал Рид.

Добавим, что сам поединок пройдет 14 апреля и запланирован в рамках 8-го тура чемпионата MLS. Билеты на игру поступят в продажу с 16 января, их цена стартует от 65 долларов.