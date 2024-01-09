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  4. Одноклубника Русина признали невиновным в деле об изнасиловании
Англия
09 января 2024, 07:25 |
362
0

Одноклубника Русина признали невиновным в деле об изнасиловании

«Сандерленд» отстранил Джека Даймонда от команды весной прошлого года

09 января 2024, 07:25 |
362
0
Одноклубника Русина признали невиновным в деле об изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Даймонд

Полузащитник английского «Сандерленда» Джек Даймонд узнал вердикт суда в деле об изнасиловании и нападении на почве секса.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Футболист познакомился с девушкой в специальном приложении, и время от времени между ними были сексуальные отношения по взаимному согласию. Сторона обвинения утверждала, что в тот день Даймонд пригласил девушку к себе домой, она согласилась, но при этом дала понять, что у них будут только объятия. Приехав домой к Джеку в пижаме и толстовке, предполагаемая жертва залезла к нему в кровать. Сначала у пары были сексуальные действия по согласию, но затем девушка сказала, что устала и хочет спать, после чего Даймонд якобы изнасиловал ее, несмотря на протесты.

При этом, по версии спортсмена, девушка сама захотела заняться сексом, но он не посчитал это хорошей идеей. После этого предполагаемая жертва отвернулась от него и даже отталкивала, когда он пробовал ее утешить.

Королевский суд Ньюкасла выслушал доводы обеих сторон и признал 23-летнего одноклубника украинца Назария Русина невиновным по обоим пунктам обвинения. При этом присяжным потребовалось всего 15 минут для вынесения вердикта. После оглашения решения суда Даймонд обхватил голову руками и заплакал от счастья.

Добавим, что «Сандерленд» отстранил футболиста, являющегося воспитанником «черных котов», весной прошлого года, когда ему были выдвинуты обвинения – последний раз он выходил на поле в марте 2023 года.

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Источник: полузащитник Ливерпуля продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа
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Сандерленд Чемпионшип чемпионат Англии по футболу изнасилование суд судебный иск
Источник Sky Sports
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