Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Данилина – Морозова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 января 2024, 01:17 | Обновлено 09 января 2024, 01:18
36
0

Киченок / Данилина – Морозова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда в Хобарте

09 января 2024, 01:17 | Обновлено 09 января 2024, 01:18
36
0
Киченок / Данилина – Морозова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

9 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия) в парном разряде.

В матче первого круга украинка и Анна Данилина из Казахстана сыграют против Лидии Морозовой и Катаржины Питер. Встеча состоится третьим запуском после матча Мария – Подороска. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы встречи сразятся против тандема Надя Подороска / Майяр Шериф.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 позиции, Гофф выпала из тройки
Киченок и Коллинс завершили борьбу в парном разряде в Брисбене
Киченок / Коллинс – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Анна Данилина Лидия Морозова Катаржина Питер Надежда Киченок WTA Хобарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
Теннис | 08 января 2024, 08:48 1
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день

Непогода внесла свои коррективы

Разбалованные неудачники. Как боссы Бирмингема подложили свинью Уэйну Руни
Футбол | 08 января 2024, 18:23 7
Разбалованные неудачники. Как боссы Бирмингема подложили свинью Уэйну Руни
Разбалованные неудачники. Как боссы Бирмингема подложили свинью Уэйну Руни

Теперь 38-летняя экс-легенда Манчестер Юнайтед собирается взять паузу в тренерском ремесле

Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Футбол | 08.01.2024, 12:51
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Футбол | 08.01.2024, 15:14
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
Футбол | 08.01.2024, 14:49
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира в финале United Cup
Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира в финале United Cup
07.01.2024, 09:50
Теннис
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
07.01.2024, 11:22 21
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
08.01.2024, 14:20 6
Бокс
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
08.01.2024, 11:05 10
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 3
Футбол
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
07.01.2024, 14:29 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем