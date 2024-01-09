Киченок / Данилина – Морозова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда в Хобарте
9 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия) в парном разряде.
В матче первого круга украинка и Анна Данилина из Казахстана сыграют против Лидии Морозовой и Катаржины Питер. Встеча состоится третьим запуском после матча Мария – Подороска. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.
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В следующем раунде победительницы встречи сразятся против тандема Надя Подороска / Майяр Шериф.
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