Киченок / Данилина – Морозова / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 января украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия) в парном разряде.

В матче первого круга украинка и Анна Данилина из Казахстана сыграют против Лидии Морозовой и Катаржины Питер. Встеча состоится третьим запуском после матча Мария – Подороска. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы встречи сразятся против тандема Надя Подороска / Майяр Шериф.

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