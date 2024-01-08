Англия08 января 2024, 23:59 | Обновлено 09 января 2024, 00:05
209
0
Трансфер Мудрика в Челси входит в топ-5 самых дорогих переходов зимы
Самым дорогим считается трансфер Филиппе Коутиньо из Ливерпуля в Барселону
08 января 2024, 23:59 | Обновлено 09 января 2024, 00:05
209
0
Веб-портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих трансферов за историю футбола в зимнее межсезонье.
Переход украинского вингера Михаила Мудрика из Шахтера в Челси входит в топ-5 самых дорогих. Украинец перешел в январе 2023 года за 70 млн евро + 30 млн бонусами.
Самым дорогим зимним трансфером считается переход Филиппе Коутиньо из Ливерпуля в Барселону за 135 млн евро (сезон 2017/18).
Топ-10 самых дорогих трансферов за историю в зимнее межсезонье
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 08 января 2024, 16:00 45
Читатели Sport.ua определили лучшего спортсмена по итогам минувшего года
Бокс | 08 января 2024, 14:20 6
Братья Кличко вошли в топ-10
Футбол | 08.01.2024, 22:07
Футбол | 08.01.2024, 12:51
Бокс | 08.01.2024, 18:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.01.2024, 12:34 2
07.01.2024, 16:43
07.01.2024, 09:50
08.01.2024, 15:14 10
07.01.2024, 08:50 47
07.01.2024, 10:30
07.01.2024, 11:22 21
07.01.2024, 21:31 11