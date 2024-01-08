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Англия
08 января 2024, 23:59 | Обновлено 09 января 2024, 00:05
209
0

Трансфер Мудрика в Челси входит в топ-5 самых дорогих переходов зимы

Самым дорогим считается трансфер Филиппе Коутиньо из Ливерпуля в Барселону

08 января 2024, 23:59 | Обновлено 09 января 2024, 00:05
209
0
Трансфер Мудрика в Челси входит в топ-5 самых дорогих переходов зимы
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Веб-портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих трансферов за историю футбола в зимнее межсезонье.

Переход украинского вингера Михаила Мудрика из Шахтера в Челси входит в топ-5 самых дорогих. Украинец перешел в январе 2023 года за 70 млн евро + 30 млн бонусами.

Самым дорогим зимним трансфером считается переход Филиппе Коутиньо из Ливерпуля в Барселону за 135 млн евро (сезон 2017/18).

Топ-10 самых дорогих трансферов за историю в зимнее межсезонье

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Источник Transfermarkt
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