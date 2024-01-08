Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер

Чемпион Бразилии «Палмейрас» заключил соглашение с российским «зенитом» о продаже 25-летнего вингера Артура Виктора, сообщает официальный сайт клуба из страны-агрессора.

Контракт между «зенитом» и футболистом оформлен до конца сезона-2026/27 и предусматривает опцию пролонгации еще на 12 месяцев.

По неофициальной информации, за Артура Виктора «зенит» заплатил 15 миллионов евро.

Артур в минувшем сезоне бразильской Серии А провел 31 матч, записав на свой счет 5 голов и 2 ассиста.

Отметим, что летом 2019 года интерес к подписанию Артура проявлял «Шахтер». Тогда СМИ сообщали о готовности «горняков» раскошелиться на 10 миллионов евро, но сделка в итоге так и не состоялась.