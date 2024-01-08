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  4. Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Бразилия
08 января 2024, 23:05 |
579
0

Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер

Артур решил перебраться в чемпионат страны, которая отстранена от футбольной цивилизации

08 января 2024, 23:05 |
579
0
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
instagram.com/arturvictor08

Чемпион Бразилии «Палмейрас» заключил соглашение с российским «зенитом» о продаже 25-летнего вингера Артура Виктора, сообщает официальный сайт клуба из страны-агрессора.

Контракт между «зенитом» и футболистом оформлен до конца сезона-2026/27 и предусматривает опцию пролонгации еще на 12 месяцев.

По неофициальной информации, за Артура Виктора «зенит» заплатил 15 миллионов евро.

Артур в минувшем сезоне бразильской Серии А провел 31 матч, записав на свой счет 5 голов и 2 ассиста.

Отметим, что летом 2019 года интерес к подписанию Артура проявлял «Шахтер». Тогда СМИ сообщали о готовности «горняков» раскошелиться на 10 миллионов евро, но сделка в итоге так и не состоялась.

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Палмейрас Зенит Санкт-Петербург трансферы Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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