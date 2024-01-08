С кем сыграют Мудрик и Забарный? Жеребьевка 4 раунда Кубка Англии
Челси сразится c Астон Виллой, есть битва Манчестер Сити и Тоттенхэма
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии (1/16 финала).
Ряд команд свои первые матчи третьего раунда сыграли вничью, поэтому позже их ждет переигровка. Это касается Эвертона Виталия Миколенко (переигровка с Кристал Пэлас) и Брентфорда Егора Ярмолюка (переигровка с Вулверхэмптоном).
Челси Михаила Мудрика в 4-м раунде сыграет против Астон Виллы, а Борнмут Ильи Забарного сразится с Суонси, где выступает Николай Кухаревич.
Ливерпулю, который выбил Арсенал Александра Зинченко, выпал Норвич или Бристоль. Эвертон, если пройдет в 4-й раунд, сыграет с Лутоном или Болтоном.
Брентфорд, если пройдет Вулвз, сыграет с Вест Бромом. Не обошлось без битвы грандов: Манчестер Сити сыграет с Тоттенхэмом.
Интересно, что одна команда представляет шестой по счету дивизион – Мэйдстоун Юнайтед.
Матчи пройдут 27 и 28 января.
Челси – Астон Вилла
Борнмут – Суонси
Тоттенхэм – Манчестер Сити
Блэкберн – Рэксхем
Вест Бром – Брентфорд или Вулверхэмптон
Вест Хэм или Бристоль Сити – Ноттингем Форест или Блэкпул
Лестер или Халл Сити – Бирмингем
Шеффилд Уэнсдей – Ковентри
Ипсвич – Мэйдстоун
Ливерпуль – Норвич или Бристоль Роверс
Кристал Пэлас или Эвертон – Лутон или Болтон
Лидс – Плимут
Ньюпорт или Истли – МЮ или Уиган
Шеффилд Юнайтед – Брайтон
Фулхэм – Ньюкасл
Уотфорд – Саутгемптон
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