С кем сыграют Мудрик и Забарный? Жеребьевка 4 раунда Кубка Англии

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии (1/16 финала).

Ряд команд свои первые матчи третьего раунда сыграли вничью, поэтому позже их ждет переигровка. Это касается Эвертона Виталия Миколенко (переигровка с Кристал Пэлас) и Брентфорда Егора Ярмолюка (переигровка с Вулверхэмптоном).

Челси Михаила Мудрика в 4-м раунде сыграет против Астон Виллы, а Борнмут Ильи Забарного сразится с Суонси, где выступает Николай Кухаревич.

Ливерпулю, который выбил Арсенал Александра Зинченко, выпал Норвич или Бристоль. Эвертон, если пройдет в 4-й раунд, сыграет с Лутоном или Болтоном.

Брентфорд, если пройдет Вулвз, сыграет с Вест Бромом. Не обошлось без битвы грандов: Манчестер Сити сыграет с Тоттенхэмом.

Интересно, что одна команда представляет шестой по счету дивизион – Мэйдстоун Юнайтед.

Матчи пройдут 27 и 28 января.

Челси – Астон Вилла

Борнмут – Суонси

Тоттенхэм – Манчестер Сити

Блэкберн – Рэксхем

Вест Бром – Брентфорд или Вулверхэмптон

Вест Хэм или Бристоль Сити – Ноттингем Форест или Блэкпул

Лестер или Халл Сити – Бирмингем

Шеффилд Уэнсдей – Ковентри

Ипсвич – Мэйдстоун

Ливерпуль – Норвич или Бристоль Роверс

Кристал Пэлас или Эвертон – Лутон или Болтон

Лидс – Плимут

Ньюпорт или Истли – МЮ или Уиган

Шеффилд Юнайтед – Брайтон

Фулхэм – Ньюкасл

Уотфорд – Саутгемптон