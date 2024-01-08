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Англия
08 января 2024, 22:07 | Обновлено 08 января 2024, 22:46
2703
5

С кем сыграют Мудрик и Забарный? Жеребьевка 4 раунда Кубка Англии

Челси сразится c Астон Виллой, есть битва Манчестер Сити и Тоттенхэма

08 января 2024, 22:07 | Обновлено 08 января 2024, 22:46
2703
5
С кем сыграют Мудрик и Забарный? Жеребьевка 4 раунда Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии (1/16 финала).

Ряд команд свои первые матчи третьего раунда сыграли вничью, поэтому позже их ждет переигровка. Это касается Эвертона Виталия Миколенко (переигровка с Кристал Пэлас) и Брентфорда Егора Ярмолюка (переигровка с Вулверхэмптоном).

Челси Михаила Мудрика в 4-м раунде сыграет против Астон Виллы, а Борнмут Ильи Забарного сразится с Суонси, где выступает Николай Кухаревич.

Ливерпулю, который выбил Арсенал Александра Зинченко, выпал Норвич или Бристоль. Эвертон, если пройдет в 4-й раунд, сыграет с Лутоном или Болтоном.

Брентфорд, если пройдет Вулвз, сыграет с Вест Бромом. Не обошлось без битвы грандов: Манчестер Сити сыграет с Тоттенхэмом.

Интересно, что одна команда представляет шестой по счету дивизион – Мэйдстоун Юнайтед.

Матчи пройдут 27 и 28 января.

Челси – Астон Вилла

Борнмут – Суонси

Тоттенхэм – Манчестер Сити

Блэкберн – Рэксхем

Вест Бром – Брентфорд или Вулверхэмптон

Вест Хэм или Бристоль Сити – Ноттингем Форест или Блэкпул

Лестер или Халл Сити – Бирмингем

Шеффилд Уэнсдей – Ковентри

Ипсвич – Мэйдстоун

Ливерпуль – Норвич или Бристоль Роверс

Кристал Пэлас или Эвертон – Лутон или Болтон

Лидс – Плимут

Ньюпорт или Истли – МЮ или Уиган

Шеффилд Юнайтед – Брайтон

Фулхэм – Ньюкасл

Уотфорд – Саутгемптон

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Кубок Англии по футболу Челси Михаил Мудрик Илья Забарный Борнмут Эвертон Виталий Миколенко Суонси Николай Кухаревич Астон Вилла Тоттенхэм Манчестер Сити Уотфорд Саутгемптон Блэкберн Брентфорд Егор Ярмолюк Вест Бромвич Вест Хэм Бристоль Сити Лестер Ноттингем Форест Блэкпул Халл Сити Бирмингем Сити Ковентри Ипсвич Ливерпуль Лидс Плимут Уиган Болтон Кристал Пэлас Фулхэм Ньюкасл Брайтон Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Юнайтед Лутон Таун Вулверхэмптон
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Проти сьогоднішньоі Астон Вілли шансів у Челсі практично нема.
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Dmytro11q
Неочікувані пари. Можлиов, ще більш неочікувані результати. Коли вже в УПЛ ми бачитимемо в 1/16 кубку України команди з п'ятого чи шостого дивізіону?
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-2
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