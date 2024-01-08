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  4. Интер может подписать одного из героев Евро-2020
Италия
08 января 2024, 20:42 |
592
0

Интер может подписать одного из героев Евро-2020

Леонардо Спинаццола близок к уходу из «Ромы»

08 января 2024, 20:42 |
592
0
Интер может подписать одного из героев Евро-2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Спинаццола

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола может продолжить карьеру в миланском «Интере». Контракт 30-летнего футболиста с римским клубом истекает ближайшим летом, и он может перейти в «Интер» в качестве свободного агента.

Самому миланскому клубу может понадобиться новый фланговый защитник из-за того, что возникли сложности в продлении контракта с Дензелом Дюмфрисом. Если соглашения не удастся достичь до конца сезона, то летом «Интеру» придется продать игрока.

Спинаццола уже был близок к переходу в «Интер» в январе 2020 года, однако в последний момент трансфер сорвался из-за того, что защитник провалил медосмотр.

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Интер Милан Рома Рим Леонардо Спинаццола свободный агент трансферы трансферы Серии A Дензел Дюмфрис
Источник FC Inter News
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