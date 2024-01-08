Интер может подписать одного из героев Евро-2020

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола может продолжить карьеру в миланском «Интере». Контракт 30-летнего футболиста с римским клубом истекает ближайшим летом, и он может перейти в «Интер» в качестве свободного агента.

Самому миланскому клубу может понадобиться новый фланговый защитник из-за того, что возникли сложности в продлении контракта с Дензелом Дюмфрисом. Если соглашения не удастся достичь до конца сезона, то летом «Интеру» придется продать игрока.

Спинаццола уже был близок к переходу в «Интер» в январе 2020 года, однако в последний момент трансфер сорвался из-за того, что защитник провалил медосмотр.