Интер может подписать одного из героев Евро-2020
Леонардо Спинаццола близок к уходу из «Ромы»
Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола может продолжить карьеру в миланском «Интере». Контракт 30-летнего футболиста с римским клубом истекает ближайшим летом, и он может перейти в «Интер» в качестве свободного агента.
Самому миланскому клубу может понадобиться новый фланговый защитник из-за того, что возникли сложности в продлении контракта с Дензелом Дюмфрисом. Если соглашения не удастся достичь до конца сезона, то летом «Интеру» придется продать игрока.
Спинаццола уже был близок к переходу в «Интер» в январе 2020 года, однако в последний момент трансфер сорвался из-за того, что защитник провалил медосмотр.
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