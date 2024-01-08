Испания08 января 2024, 20:34 | Обновлено 08 января 2024, 20:51
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Барселона – Осасуна. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 января трансляцию второго полуфинального матча Суперкубка Испания
08 января 2024, 20:34 | Обновлено 08 января 2024, 20:51
236
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В четверг, 11 января, состоится второй матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это вторая встреча между командами в нынешнем сезоне. Ранее каталонцы победили «Осасуну» со счетом 2:1.
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Плеер с онлайн-трансляцией будет добавлен перед началом матча.
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