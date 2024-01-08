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Испания
08 января 2024, 20:34 | Обновлено 08 января 2024, 20:51
236
0

Барселона – Осасуна. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 января трансляцию второго полуфинального матча Суперкубка Испания

08 января 2024, 20:34 | Обновлено 08 января 2024, 20:51
236
0
Барселона – Осасуна. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В четверг, 11 января, состоится второй матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это вторая встреча между командами в нынешнем сезоне. Ранее каталонцы победили «Осасуну» со счетом 2:1.

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Плеер с онлайн-трансляцией будет добавлен перед началом матча.

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Барселона Осасуна Барселона - Осасуна Суперкубок Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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