Барселона – Осасуна. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 11 января, состоится второй матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

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Это вторая встреча между командами в нынешнем сезоне. Ранее каталонцы победили «Осасуну» со счетом 2:1.

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Плеер с онлайн-трансляцией будет добавлен перед началом матча.