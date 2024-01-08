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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 18:30 |
213
0

Аутсайдер УПЛ Верес вышел из отпуска и рассказал планы подготовки

Команда отправится в Турцию

08 января 2024, 18:30 |
213
0
Аутсайдер УПЛ Верес вышел из отпуска и рассказал планы подготовки
ФК Верес

8 января у футболистов «Вереса» завершился отпуск и команда собралась на стадионе Авангард. Не было легионеров Жулио Сезара и Яго Сикейры, которые должны присоединиться к команде на следующей неделе.

Первый этап подготовки к возобновлению сезона пройдет в Ровно. А 20 января команда отправится на сбор в Турцию.

«Верес» неудачно провел первую часть сезона УПЛ. Команда набрала 12 очков и находится на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата.

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Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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