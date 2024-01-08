Украина. Премьер лига08 января 2024, 18:30 |
213
0
Аутсайдер УПЛ Верес вышел из отпуска и рассказал планы подготовки
Команда отправится в Турцию
08 января 2024, 18:30 |
213
0
8 января у футболистов «Вереса» завершился отпуск и команда собралась на стадионе Авангард. Не было легионеров Жулио Сезара и Яго Сикейры, которые должны присоединиться к команде на следующей неделе.
Первый этап подготовки к возобновлению сезона пройдет в Ровно. А 20 января команда отправится на сбор в Турцию.
«Верес» неудачно провел первую часть сезона УПЛ. Команда набрала 12 очков и находится на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 января 2024, 15:14 10
У Олега Гусева родился сын
Футбол | 08 января 2024, 14:49 9
Не стало Богдана Шершуна
Бокс | 08.01.2024, 14:20
Футбол | 08.01.2024, 18:07
Бокс | 07.01.2024, 20:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.01.2024, 17:58 9
07.01.2024, 07:59 15
06.01.2024, 22:08 5
07.01.2024, 14:29 1
06.01.2024, 21:11 4
06.01.2024, 21:56
07.01.2024, 08:50 47
07.01.2024, 09:25