Аутсайдер УПЛ Верес вышел из отпуска и рассказал планы подготовки

8 января у футболистов «Вереса» завершился отпуск и команда собралась на стадионе Авангард. Не было легионеров Жулио Сезара и Яго Сикейры, которые должны присоединиться к команде на следующей неделе.

Первый этап подготовки к возобновлению сезона пройдет в Ровно. А 20 января команда отправится на сбор в Турцию.

«Верес» неудачно провел первую часть сезона УПЛ. Команда набрала 12 очков и находится на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата.