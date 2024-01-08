Франция08 января 2024, 18:11 |
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Соперник Шахтера Марсель подписал полузащитника
Жан Онана перебрался во Францию
08 января 2024, 18:11 |
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Клуб Лиги 1 Марсель объявил о подписании контракта с полузащитником Жаном Онана. Клуб взял игрока у Бешикташа в аренду до конца сезона с правом выкупа.
24-летний опорный хавбек в нынешнем сезоне провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Марсель первую часть сезона чемпионата Франции завершил на 6-й позиции с 27 набранными очками.
Французская команда 15 и 22 февраля сыграет в плей-офф Лиги Европы против Шахтера.
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