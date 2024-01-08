Соперник Шахтера Марсель подписал полузащитника

Клуб Лиги 1 Марсель объявил о подписании контракта с полузащитником Жаном Онана. Клуб взял игрока у Бешикташа в аренду до конца сезона с правом выкупа.

24-летний опорный хавбек в нынешнем сезоне провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Марсель первую часть сезона чемпионата Франции завершил на 6-й позиции с 27 набранными очками.

Французская команда 15 и 22 февраля сыграет в плей-офф Лиги Европы против Шахтера.