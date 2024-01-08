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Испания
08 января 2024, 17:34 | Обновлено 08 января 2024, 18:27
551
1

Без больших трансферов. Жирона планирует спокойный январь

Довбик и Цыганков вряд ли увидят существенное усиление

08 января 2024, 17:34 | Обновлено 08 января 2024, 18:27
551
1
Без больших трансферов. Жирона планирует спокойный январь
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, «Жирона» в январе не планирует быть активной на трансферном рынке – клуб не собирается подписывать или продавать важных игроков.

Вероятно, в аренду уйдет хавбек Ибрахима Кебе, но никого один из лидеров чемпионата Испании отпускать не собирается.

Это же касается новичков. Одним из вариантов усиления является полузащитник «Порту» Нико Гонсалес, но переплачивать за игроков «Жирона» не планирует.

Сейчас руководство хочет не ослабить команду, которая успешно играет в Ла Лиге и Кубке Испании.

Одной из трансферных целей называют форварда Артема Довбика, однако украинец вряд ли сменит команду нынешней зимой.

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Источник AS
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Aries2005
Даремно. Захист би треба підсилити.
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