Без больших трансферов. Жирона планирует спокойный январь

По информации испанских СМИ, «Жирона» в январе не планирует быть активной на трансферном рынке – клуб не собирается подписывать или продавать важных игроков.

Вероятно, в аренду уйдет хавбек Ибрахима Кебе, но никого один из лидеров чемпионата Испании отпускать не собирается.

Это же касается новичков. Одним из вариантов усиления является полузащитник «Порту» Нико Гонсалес, но переплачивать за игроков «Жирона» не планирует.

Сейчас руководство хочет не ослабить команду, которая успешно играет в Ла Лиге и Кубке Испании.

Одной из трансферных целей называют форварда Артема Довбика, однако украинец вряд ли сменит команду нынешней зимой.