Не хочет в Арсенал. Форвард Брентфорда возвращается после 8 месяцев бана

Форвард Айван Тоуни, на которого нацелены Арсенал и Челси, не хочет уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Игрок таким образом хочет поблагодарить Брентфорд за поддержку.

Клуб не выгнал футболиста, который в мае получил дисквалификацию на восемь месяцев за ставки на спорт. Тоуни сможет вернуться на поле 20 января.

«Я хотел бы быть тут и отблагодарить Брентфорд за поддержку. Клуб поддержал меня в этой ситуации, так что я чувствую, что должен как-то отплатить им».

«Меня поддержал и клуб, и болельщики. Здесь настоящая семейная атмосфера», – сказал Тоуни.

В минувшем сезоне игрок забил в АПЛ 20 голов.