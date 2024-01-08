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  4. Не хочет в Арсенал. Форвард Брентфорда возвращается после 8 месяцев бана
Англия
08 января 2024, 16:50 | Обновлено 08 января 2024, 16:51
542
0

Не хочет в Арсенал. Форвард Брентфорда возвращается после 8 месяцев бана

Айван Тоуни готов остаться минимум до конца сезона

08 января 2024, 16:50 | Обновлено 08 января 2024, 16:51
542
0
Не хочет в Арсенал. Форвард Брентфорда возвращается после 8 месяцев бана
Getty Images/Global Images Ukraine. Айван Тоуни

Форвард Айван Тоуни, на которого нацелены Арсенал и Челси, не хочет уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Игрок таким образом хочет поблагодарить Брентфорд за поддержку.

Клуб не выгнал футболиста, который в мае получил дисквалификацию на восемь месяцев за ставки на спорт. Тоуни сможет вернуться на поле 20 января.

«Я хотел бы быть тут и отблагодарить Брентфорд за поддержку. Клуб поддержал меня в этой ситуации, так что я чувствую, что должен как-то отплатить им».

«Меня поддержал и клуб, и болельщики. Здесь настоящая семейная атмосфера», – сказал Тоуни.

В минувшем сезоне игрок забил в АПЛ 20 голов.

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Брентфорд Айван Тоуни Челси Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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