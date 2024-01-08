Не хочет в Арсенал. Форвард Брентфорда возвращается после 8 месяцев бана
Айван Тоуни готов остаться минимум до конца сезона
Форвард Айван Тоуни, на которого нацелены Арсенал и Челси, не хочет уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Игрок таким образом хочет поблагодарить Брентфорд за поддержку.
Клуб не выгнал футболиста, который в мае получил дисквалификацию на восемь месяцев за ставки на спорт. Тоуни сможет вернуться на поле 20 января.
«Я хотел бы быть тут и отблагодарить Брентфорд за поддержку. Клуб поддержал меня в этой ситуации, так что я чувствую, что должен как-то отплатить им».
«Меня поддержал и клуб, и болельщики. Здесь настоящая семейная атмосфера», – сказал Тоуни.
В минувшем сезоне игрок забил в АПЛ 20 голов.
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