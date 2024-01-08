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  4. Киченок / Остапенко – Паолини / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 января 2024, 16:36 |
45
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Киченок / Остапенко – Паолини / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда в Аделаиде

08 января 2024, 16:36 |
45
0
Киченок / Остапенко – Паолини / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

9 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

В матче первого круга украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Жасмин Паолини (Италия) и Людмилы Самсоновой. Встеча состоится третьим запуском после матча Мело / Мидделкооп – Эллис / Паттергилл. Ориентировочное время начала поединка – 04:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы встречи сразятся против тандема Александра Саснович / Катерина Синякова.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Жасмин Паолини Людмила Самсонова WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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