Киченок / Остапенко – Паолини / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

В матче первого круга украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Жасмин Паолини (Италия) и Людмилы Самсоновой. Встеча состоится третьим запуском после матча Мело / Мидделкооп – Эллис / Паттергилл. Ориентировочное время начала поединка – 04:30 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы встречи сразятся против тандема Александра Саснович / Катерина Синякова.

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