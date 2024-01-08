Не нужно продавать игроков. Тренер Челси рассказал о трансферах клуба

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино опроверг информацию о том, что перед подписанием новичков клубу нужно продать игроков для соответствия нормам финансового фэйр-плей.

«Мы обсуждаем усиление состава, но информация о том, что нам нужно продать игроков, чтобы кого-то купить, не является правдивой. Это не так».

«Нам не нужно никого продавать, так что все в порядке», – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что приоритетом лондонского клуба является подписание форварда.