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  4. Не нужно продавать игроков. Тренер Челси рассказал о трансферах клуба
Англия
08 января 2024, 16:30 |
396
0

Не нужно продавать игроков. Тренер Челси рассказал о трансферах клуба

Маурисио Почеттино надеется на усиление состава

08 января 2024, 16:30 |
396
0
Не нужно продавать игроков. Тренер Челси рассказал о трансферах клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино опроверг информацию о том, что перед подписанием новичков клубу нужно продать игроков для соответствия нормам финансового фэйр-плей.

«Мы обсуждаем усиление состава, но информация о том, что нам нужно продать игроков, чтобы кого-то купить, не является правдивой. Это не так».

«Нам не нужно никого продавать, так что все в порядке», – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что приоритетом лондонского клуба является подписание форварда.

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Челси Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Источник Football London
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