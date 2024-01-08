Англия08 января 2024, 16:30 |
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Не нужно продавать игроков. Тренер Челси рассказал о трансферах клуба
Маурисио Почеттино надеется на усиление состава
08 января 2024, 16:30 |
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Тренер «Челси» Маурисио Почеттино опроверг информацию о том, что перед подписанием новичков клубу нужно продать игроков для соответствия нормам финансового фэйр-плей.
«Мы обсуждаем усиление состава, но информация о том, что нам нужно продать игроков, чтобы кого-то купить, не является правдивой. Это не так».
«Нам не нужно никого продавать, так что все в порядке», – сказал Почеттино.
Ранее сообщалось, что приоритетом лондонского клуба является подписание форварда.
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