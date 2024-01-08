Воспитанник Барселоны будет играть за середняка Ла Лиги

20-летний центральный полузащитник Илайш Мориба перешел из немецкого «Лейпцига» в испанский «Хетафе», занимающий в актуальной таблице Ла Лиги восьмое место.

Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и истекает 30 июня нынешнего года.

Гвинейский футболист является воспитанником «Барселоны». Летом 2021-го «Лейпциг» выложил каталонцам за полузащитника 16 млн евро. Правда, закрепиться в немецком клубе уроженцу Конакри, имеющему также испанское гражданство, не удалось.

Дважды его отправляли в аренду в «Валенсию», в общей сложности за «летучих мышей» он провел 46 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.