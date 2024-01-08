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Испания
08 января 2024, 15:52 |
396
0

Воспитанник Барселоны будет играть за середняка Ла Лиги

Полузащитник Илайш Мориба уже играл в аренде за «Валенсию»

08 января 2024, 15:52 |
396
0
Воспитанник Барселоны будет играть за середняка Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Илайш Мориба

20-летний центральный полузащитник Илайш Мориба перешел из немецкого «Лейпцига» в испанский «Хетафе», занимающий в актуальной таблице Ла Лиги восьмое место.

Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и истекает 30 июня нынешнего года.

Гвинейский футболист является воспитанником «Барселоны». Летом 2021-го «Лейпциг» выложил каталонцам за полузащитника 16 млн евро. Правда, закрепиться в немецком клубе уроженцу Конакри, имеющему также испанское гражданство, не удалось.

Дважды его отправляли в аренду в «Валенсию», в общей сложности за «летучих мышей» он провел 46 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

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Илайш Мориба Барселона РБ Лейпциг Хетафе трансферы Бундеслиги трансферы трансферы Ла Лиги Валенсия аренда игрока
Источник ФК Хетафе
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