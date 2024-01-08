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  4. Владислав КОЧЕРГИН: «В Варшаве уже каждый пятый – украинец. Ты будто дома»
Польша
08 января 2024, 16:12 | Обновлено 08 января 2024, 16:58
758
2

Владислав КОЧЕРГИН: «В Варшаве уже каждый пятый – украинец. Ты будто дома»

Игрок уже освоился в Польше

08 января 2024, 16:12 | Обновлено 08 января 2024, 16:58
758
2
Владислав КОЧЕРГИН: «В Варшаве уже каждый пятый – украинец. Ты будто дома»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин успешно выступает в составе польского «Ракува». Игрок отметил, что уже привык к жизни в Польше, где сейчас много украинцев.

«Немножко отличается все. Но здесь такие же открытые люди в Польше, которые с первого дня мне пытались как-то помочь. Несколько необычно было, что здесь в выходные дни все закрыто. Я к такому не привык. В Украине, напротив, в выходные дни можно куда-нибудь пойти и отдохнуть. А так все хорошо. Мне нравится здесь жизнь, и мы с семьей довольны».

«Если человек приезжает в Варшаву, то там уже каждый пятый украинец. Идешь по торговому центру и слышишь украинские слова и такое чувство, что ты в Украине. Если брать другие города, то там уже меньше будет украинцев».

«Но я не считаю, что здесь нужно долго адаптироваться», – сказал Кочергин.

В нынешнем сезоне игрок провел 34 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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Владислав Кочергин Ракув российско-украинская война
Источник NV.ua
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Комментарии 2
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BallsToTheWall
Рассказал бы полякам, что вы как дома.  Сразу бы статья новая появилась.
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Remark
І шанс на те, що вони повернуться в Україну мізерно малий. І чим довше буде йти війна, тим шанс повернення буде ставати меншим.
Чверть країни убили або відправили до себе на болота орки. Чверть країни із-за тих же орків виїхало на захід. Плюс ті що поїхали на Захід - це в основному жінки з дітьми або без; але вже більшість з них знайшли там собі "пісюнів" ))) І смішно і не дуже. Через це багато сімей розпаслося.
По суті в Україні залишилась половина від того, що було до початку повномасштабної війни. І тих зараз добивають...
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