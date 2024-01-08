Владислав КОЧЕРГИН: «В Варшаве уже каждый пятый – украинец. Ты будто дома»

Украинский хавбек Владислав Кочергин успешно выступает в составе польского «Ракува». Игрок отметил, что уже привык к жизни в Польше, где сейчас много украинцев.

«Немножко отличается все. Но здесь такие же открытые люди в Польше, которые с первого дня мне пытались как-то помочь. Несколько необычно было, что здесь в выходные дни все закрыто. Я к такому не привык. В Украине, напротив, в выходные дни можно куда-нибудь пойти и отдохнуть. А так все хорошо. Мне нравится здесь жизнь, и мы с семьей довольны».

«Если человек приезжает в Варшаву, то там уже каждый пятый украинец. Идешь по торговому центру и слышишь украинские слова и такое чувство, что ты в Украине. Если брать другие города, то там уже меньше будет украинцев».

«Но я не считаю, что здесь нужно долго адаптироваться», – сказал Кочергин.

В нынешнем сезоне игрок провел 34 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.