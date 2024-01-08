В лагере Мбаппе опровергли слухи о договоренности с Реалом
Французский нападающий «ПСЖ» еще не определился со своим будущим
В лагере французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе опровергли слухи о договоренности с мадридским «Реалом»:
«У нас нет договоренности относительно будущего Килиана. До сих пор не было никаких переговоров о продолжении его карьеры. Ни один тип влияния не может диктовать время переговоров, реакций и решений Килиана Мбаппе».
В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», отметившись 25 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, но его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.
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