В лагере Мбаппе опровергли слухи о договоренности с Реалом

В лагере французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе опровергли слухи о договоренности с мадридским «Реалом»:

«У нас нет договоренности относительно будущего Килиана. До сих пор не было никаких переговоров о продолжении его карьеры. Ни один тип влияния не может диктовать время переговоров, реакций и решений Килиана Мбаппе».

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», отметившись 25 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, но его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.