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  4. В лагере Мбаппе опровергли слухи о договоренности с Реалом
Франция
08 января 2024, 15:12 |
237
0

В лагере Мбаппе опровергли слухи о договоренности с Реалом

Французский нападающий «ПСЖ» еще не определился со своим будущим

08 января 2024, 15:12 |
237
0
В лагере Мбаппе опровергли слухи о договоренности с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В лагере французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе опровергли слухи о договоренности с мадридским «Реалом»:

«У нас нет договоренности относительно будущего Килиана. До сих пор не было никаких переговоров о продолжении его карьеры. Ни один тип влияния не может диктовать время переговоров, реакций и решений Килиана Мбаппе».

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», отметившись 25 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, но его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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