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  4. АНРИ – о тяжелом детстве: «Не пожелал бы своим детям такого»
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08 января 2024, 14:46 |
418
1

АНРИ – о тяжелом детстве: «Не пожелал бы своим детям такого»

Непростые годы взросления помогли легенде футбола стать тем, кем он есть

08 января 2024, 14:46 |
418
1
АНРИ – о тяжелом детстве: «Не пожелал бы своим детям такого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Один из лучших форвардов в истории английской Премьер-лиги, чемпион мира-1998 и чемпион Европы-2000 в составе сборной Франции Тьерри Анри вспомнил свое непростое детство, при этом отметив, что оно помогло ему стать тем, кем он есть.

«Я был бы готов пройти через это снова, хоть и было очень сложно. Я даже не могу сравнивать улицы, на которых я рос, с тем, что есть сейчас. Я сделал все, чтобы мои дети не росли на таких улицах.

Не хотел бы, чтобы они прошли через все это. Это своего рода клише – говорить, что на самом деле ты не хочешь там расти.

Но, что касается меня, я бы повторил этот опыт снова, потому что он помог мне понять многие вещи. Принятие, жизнь с другими кастами людей, выживание в любых условиях.

Даже в моем классе в школе были сенегальские, малийские, карибские, североафриканские, азиатские, итальянские, польские и португальские ребята. Получается, я путешествовал, при этом не путешествуя. Как будто я объездил весь мир, оставаясь на одном и том же месте.

Такое детство дает понимание, как устроен мир», – поделился Анри в эфире YouTube-программы The Diary Of A CEO.

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Источник YouTube
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musuk
Мабуть ще був ірландець, який ображав малого Тьєррі
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