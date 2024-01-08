Чемпионы европейских стран. Названы соперники Динамо на сборе в Турции
На данный момент известно о восьми спаррингах киевлян
Уже на этой неделе завершится отпуск для футболистов киевского «Динамо».
Как сообщает официальный сайт «бело-синих», команда проведет несколько втягивающих тренировочных дней в Киеве, после чего отправится на подготовительный сбор в Турции.
Там подопечные Александра Шовковского проведут серию контрольных матчей. На данный момент известно о восьми поединках, среди соперников – чемпионы четырех стран: Косово («Балкани»), Узбекистана («Пахтакор»), Латвии («РФШ») и Молдовы («Шериф»).
Спарринги «Динамо» (Киев) на сборе в Турции
26 января – Балкани (Косово)
29 января – Легия (Варшава, Польша)
30 января – Пахтакор (Узбекистан)
2 февраля – Левски (Болгария)
8 февраля – Лиепая (Латвия)
9 февраля – Шкендия (Северная Македония)
12 февраля – РФШ (Латвия)
17 февраля – Шериф (Молдова)
Напомним, что чемпионат Украины возобновится для динамовцев 24 февраля (базовая дата) выездным поединком против харьковского «Металлиста 1925».
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