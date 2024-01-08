Чемпионы европейских стран. Названы соперники Динамо на сборе в Турции

Уже на этой неделе завершится отпуск для футболистов киевского «Динамо».

Как сообщает официальный сайт «бело-синих», команда проведет несколько втягивающих тренировочных дней в Киеве, после чего отправится на подготовительный сбор в Турции.

Там подопечные Александра Шовковского проведут серию контрольных матчей. На данный момент известно о восьми поединках, среди соперников – чемпионы четырех стран: Косово («Балкани»), Узбекистана («Пахтакор»), Латвии («РФШ») и Молдовы («Шериф»).

Спарринги «Динамо» (Киев) на сборе в Турции

26 января – Балкани (Косово)

29 января – Легия (Варшава, Польша)

30 января – Пахтакор (Узбекистан)

2 февраля – Левски (Болгария)

8 февраля – Лиепая (Латвия)

9 февраля – Шкендия (Северная Македония)

12 февраля – РФШ (Латвия)

17 февраля – Шериф (Молдова)

Напомним, что чемпионат Украины возобновится для динамовцев 24 февраля (базовая дата) выездным поединком против харьковского «Металлиста 1925».