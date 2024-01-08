«Сами этого не понимаем». Игрок Ворсклы рассказал о проблемах клуба

Защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута оценил первую половину сезона 2023/24 и назвал возможную причину нестабильных выступлений команды.

– Мы несколько плохо стартовали в сезоне, но перед зимним перерывом все же набрали обороты. А главное, что стабилизировалась игра и начал очерчиваться ее рисунок. Хотелось бы, конечно, лучших результатов, но имеем то, что имеем.

– Чем можно объяснить довольно не стабильное выступление вашей команды?

– Мы сами не можем это понять. Возможно, вопрос в психологии. С первых туров нам не хватало стабильности и происходили регулярные перепады.

– Можно ли сказать, что неудачное выступление в Лиге конференций повлияло на команду?

– Конечно, конечно. Когда очень стараешься выйти в Лигу конференций, а потом сразу вылетаешь – это сказывается на психологии. К тому же, не хочу жаловаться, но были очень неудобные переезды. По двое суток в пути. Львов и обратно, проиграли «Руху», потом сразу проиграли еще и «Заре». После такого тяжеловато выкарабкаться. Вероятно, это и сыграло с нами злую шутку.

– Какой матч принес больше всего разочарований?

– Те игры, которые мы проиграли с крупным счетом: «Полесью» и «Кривбассу».

– А какой оставил больше всего положительных эмоций?

– Победы над «Шахтером» и «Днепром-1», а также то, что мы в Кубке прошли два раунда. Особенно учитывая то, что по игре и по результату у нас все получилось.

– Как можно охарактеризовать футбол, который пытался поставить команде Виктор Скрипник?

– Играть более агрессивно, больше вперед – меньше пасов назад. Стараться прессинговать высоко.

– Вы немало лет поиграли вместе с новым главным тренером команды Сергеем Долганским. Что он за человек?

– Имею исключительно положительные впечатления о нем как о человеке. Это профессионал, который доказал свой класс как специалист, когда работал с вратарями. Посмотрите на результаты в нашей команде с вратарями. Знаю, что он очень хорошо и тщательно разбирал игры для вратарей, показывал им видео, сильные и слабые стороны соперников. Думаю, теперь Сергей Николаевич так же будет работать и со всей командой.

Первую половину сезона 2023/24 «Ворскла» закончила на 7-м месте в Украинской Премьер-лиге, набрав 23 очка в 17 турах чемпионата.