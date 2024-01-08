ЧОБОТЕНКО: «Цыганкову в академии Динамо усложняли условия»

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко рассказал о своем периоде карьеры в академии киевского «Динамо«, в частности о впечатлениях от тогдашней игры Виктора Цыганкова.

– Кто в академии «Динамо» больше всего выделялся среди Ваших сверстников?

– У нас была очень сильная команда. Многие футболисты 1997 года сейчас играют на высоком уровне: Виктор Цыганков, Богдан Михайличенко, Владимир Шепелев, Владимир Маханьков, Алексей Щебетун, который также перешел вместе со мной из «Металлурга», Егор Назарина, Денис Костышин, Саня Тимчик, Ростислав Тарануха.

Кроме того, что команда была мастерская, у нас еще и сложился хороший коллектив, что также играло большую роль в наших успехах. Мы до сих пор поддерживаем связь, встречаемся, общаемся.

– Цыганков был самым большим талантом?

– Да. Цыганкова забрали тренироваться с 1996 годом, потому что нашу команду он перерос на тот момент. Так возил, что надо было усложнить ему условия. Уже в подростковом возрасте был виден его талант, и не случайно он сейчас выступает в топ-чемпионате.

– Цыганкову первому из вашей команды предложили контракт с основой?

– Да. Сначала ему, а чуть позже – Михайличенко, которого в 18 или 19 лет при Сергее Реброве забрали в первую команду.

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