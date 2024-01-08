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08 января 2024, 13:16 | Обновлено 08 января 2024, 13:28
64
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января

Важные события во всех видах спорта

08 января 2024, 13:16 | Обновлено 08 января 2024, 13:28
64
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:15 Морейренсе – Каса Пиа

Favbet 1.76 – 3.52 – 5.05

22:15 Уиган – Манчестер Юнайтед

Favbet 14.00 – 6.75 – 1.21

ГАНДБОЛ

19:10 Австрия – Исландия

Favbet 3.37 – 9.00 – 1.51

СНУКЕР

15:00 Ронни О'Салливан – Дин Цзюньхуэй

Favbet 1.44 – 2.77

21:00 Марк Уильямс – Али Картер

Favbet 1.62 – 2.29

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Источник Sport.ua
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