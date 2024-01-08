Другие новости08 января 2024, 13:16 | Обновлено 08 января 2024, 13:28
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января
Важные события во всех видах спорта
08 января 2024, 13:16 | Обновлено 08 января 2024, 13:28
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В понедельник, 8 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:15 Морейренсе – Каса Пиа
22:15 Уиган – Манчестер Юнайтед
ГАНДБОЛ
19:10 Австрия – Исландия
СНУКЕР
15:00 Ронни О'Салливан – Дин Цзюньхуэй
21:00 Марк Уильямс – Али Картер
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