ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 января

В понедельник, 8 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:15 Морейренсе – Каса Пиа

1.76 – 3.52 – 5.05

22:15 Уиган – Манчестер Юнайтед

14.00 – 6.75 – 1.21

ГАНДБОЛ

19:10 Австрия – Исландия

3.37 – 9.00 – 1.51

СНУКЕР

15:00 Ронни О'Салливан – Дин Цзюньхуэй

1.44 – 2.77

21:00 Марк Уильямс – Али Картер

1.62 – 2.29