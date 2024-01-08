Барселона рассчитывает на игрока Жироны в следующем сезоне

Каталонская «Барселона» рассчитывает на полузащитника Пабло Торре, который на данный момент выступает за «Жирону» на правах аренды. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Отмечается, что «сине-гранатовые» очень внимательно следят за прогрессом своего 20-летнего таланта и даже рассматривали возможность вернуть его в клуб уже зимой.

В этом сезоне Пабло Торре провел 15 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать его «Жироне» в качестве части сделки по Алейшу Гарсии.