Испания08 января 2024, 13:29 |
647
0
Барселона рассчитывает на игрока Жироны в следующем сезоне
Пабло Торре летом должен вернуться из аренды
08 января 2024, 13:29 |
647
0
Каталонская «Барселона» рассчитывает на полузащитника Пабло Торре, который на данный момент выступает за «Жирону» на правах аренды. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.
Отмечается, что «сине-гранатовые» очень внимательно следят за прогрессом своего 20-летнего таланта и даже рассматривали возможность вернуть его в клуб уже зимой.
В этом сезоне Пабло Торре провел 15 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать его «Жироне» в качестве части сделки по Алейшу Гарсии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 января 2024, 22:37 7
Килиан начал рассматривать вариант с АПЛ
Теннис | 07 января 2024, 14:29 1
Гаэль гордится своей женой
Футбол | 08.01.2024, 10:52
Футбол | 07.01.2024, 14:00
Футбол | 08.01.2024, 13:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.01.2024, 12:34 2
07.01.2024, 08:50 47
06.01.2024, 21:11 4
06.01.2024, 20:56
07.01.2024, 16:43
07.01.2024, 11:22 20
07.01.2024, 17:21 18
06.01.2024, 16:20 9