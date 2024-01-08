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  4. Барселона рассчитывает на игрока Жироны в следующем сезоне
Испания
08 января 2024, 13:29 |
647
0

Барселона рассчитывает на игрока Жироны в следующем сезоне

Пабло Торре летом должен вернуться из аренды

08 января 2024, 13:29 |
647
0
Барселона рассчитывает на игрока Жироны в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Каталонская «Барселона» рассчитывает на полузащитника Пабло Торре, который на данный момент выступает за «Жирону» на правах аренды. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Отмечается, что «сине-гранатовые» очень внимательно следят за прогрессом своего 20-летнего таланта и даже рассматривали возможность вернуть его в клуб уже зимой.

В этом сезоне Пабло Торре провел 15 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать его «Жироне» в качестве части сделки по Алейшу Гарсии.

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Жирона Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу аренда игрока
Источник Sport.es
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