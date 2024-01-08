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  4. «Нет невозможного». Футболист Полесья дал прогноз на поединок Усик – Фьюри
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 13:09 |
396
0

«Нет невозможного». Футболист Полесья дал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Сергей Чоботенко верит в украинского боксера

08 января 2024, 13:09 |
396
0
«Нет невозможного». Футболист Полесья дал прогноз на поединок Усик – Фьюри
Александр Усик

Футболист житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко дал прогноз на боксерский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

– С самым известным игроком Вашей команды Александром Усиком Вы уже познакомились?

– В этом сезоне Усик с нами еще не тренировался. Дважды приезжал в команду. Мы пожали руки друг другу, я сфотографировался с ним на память. Думаю, он знает каждого футболиста «Полесья», потому что, когда есть время, смотрит наши матчи. После боя с Тайсоном Фьюри ждем его уже в команде.

– Какой Ваш прогноз на бой Фьюри – Усик?

– Будем болеть за Усика. Нет ничего невозможного. Верим только в его победу.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри
Источник Украинский футбол
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