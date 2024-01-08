Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Капитан «мерсисайдцев» пропустил игру из-за болезни
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отсутствие капитана команды защитника Вирджила ван Дейка в победном матче Кубка Англии против «Арсенала» (2:0). Не обошлось без нотки юмора, как это часто бывает у немецкого специалиста.
«Выглядеть дерьмом – сложная задача для Вирджила. Но он смотрелся именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра поможет ему быстрее выздороветь», – отметил Клопп.
Напомним, что «мерсисайдцы» одержали победу над лондонцами, в составе которых не играл из-за травмы украинец Александр Зинченко, благодаря автоголу Якуба Кивиора и позднему голу Луиса Диаса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Красно-белые» делят первое место с мадридским «Реалом»
Защитник «Полесья» рассказал о своем периоде карьеры в киевской команде