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  4. Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Англия
08 января 2024, 12:47 | Обновлено 08 января 2024, 13:47
2186
3

Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина

Капитан «мерсисайдцев» пропустил игру из-за болезни

08 января 2024, 12:47 | Обновлено 08 января 2024, 13:47
2186
3
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отсутствие капитана команды защитника Вирджила ван Дейка в победном матче Кубка Англии против «Арсенала» (2:0). Не обошлось без нотки юмора, как это часто бывает у немецкого специалиста.

«Выглядеть дерьмом – сложная задача для Вирджила. Но он смотрелся именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра поможет ему быстрее выздороветь», – отметил Клопп.

Напомним, что «мерсисайдцы» одержали победу над лондонцами, в составе которых не играл из-за травмы украинец Александр Зинченко, благодаря автоголу Якуба Кивиора и позднему голу Луиса Диаса.

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Вирджил ван Дейк Юрген Клопп Арсенал - Ливерпуль Кубок Англии по футболу Александр Зинченко травма Ливерпуль Арсенал Лондон
Источник Daily Mail
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Mad_Fer_it
Редакція, може вже досить цих заголовків в стилі типової жовтухи?
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+4
vbrjkf
Це *тонкий англійський гумор*...
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0
potemkin78
ну выпил, ну не закусил, с кем не бывало такого
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0
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